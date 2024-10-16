Россиянина Черчесова в Казахстане оштрафовали за неуважение к местному языку

Главный тренер сборной Казахстана, россиянин Станислав Черчесов вляпался в скандал, оскорбив казахский язык.

Так после матча Лиги наций со Словенией Черчесов после вопроса журналиста на казахском языке решил оригинально "пошутить".

“Ты по-французски сейчас говоришь?”, - сказал тренер журналисту.

В итоге, как заявил глава местной федерации Адлет Барменкулов, с тренером провели разъяснительную работу и наложили штраф за неуважение к государственному языку.

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"Есть ошибки, мы только вчера об этом говорили с журналистами. Юмор Черчесова, конечно, выходит за рамки. Я лично переговорил с ним, объяснил актуальность и приоритет государственного языка. Мы провели с ним беседу, работу. Ему выставлен штраф", - сказал Барменкулов.