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Россиянина Черчесова в Казахстане оштрафовали за неуважение к местному языку
Черчесов сейчас возглавляет сборную Казахстана
фото из свободных источников
Главный тренер сборной Казахстана, россиянин Станислав Черчесов вляпался в скандал, оскорбив казахский язык.
Так после матча Лиги наций со Словенией Черчесов после вопроса журналиста на казахском языке решил оригинально "пошутить".
“Ты по-французски сейчас говоришь?”, - сказал тренер журналисту.
В итоге, как заявил глава местной федерации Адлет Барменкулов, с тренером провели разъяснительную работу и наложили штраф за неуважение к государственному языку.
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"Есть ошибки, мы только вчера об этом говорили с журналистами. Юмор Черчесова, конечно, выходит за рамки. Я лично переговорил с ним, объяснил актуальность и приоритет государственного языка. Мы провели с ним беседу, работу. Ему выставлен штраф", - сказал Барменкулов.
Напомним, что это не первый случай, когда Черчесов в Казахстане вляпался в языковой скандал. Ранее был случай, что россиянин возмущался тем, что
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