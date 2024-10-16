Нойер отреагировал на полноценный дебют одноклубника в сборной Германии

Мануэль Нойер отреагировал на полноценный дебют одноклубника Александера Павловича в сборной Германии.

Он провёл полноценный дебют в сборной Германии. В матче против сборной Нидерландов полузащитник сыграл 77 минут. До этого он выходил с замен и в двух матчах суммарно сыграл 57 минут.

Вратарь "Баварии" и сборной Германии похвалил игрока и не поверил, что это его первый полноценный матч.

Когда играешь свои первые игры в национальной сборной, часто бывает так, что не решаешься сделать все. Но с ним было так, будто он играл свой 50-й матч. Это хладнокровие, беспощадность и мужество — то, чего требует от игроков Юлиан Нагельсманн — он хочет, чтобы каждый проявил мужество и вынес свои качества на поле. И это именно то, что делает Алекс, - сказал Нойер.

Сборная Германии победила сборную Нидерландов со счётом 1:0 и после 4 игр занимает первое место с 10 очками в группе А3.