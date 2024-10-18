Лапорта: Я против Лиги наций. В нем не соблюдаются права игроков

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта негативно высказался о Лиге наций.

"Я против. Они (УЕФА - прим.) протащили этот турнир через черный ход. Права игроков не соблюдаются, а платят за всё клубы. Турниры должны регулироваться в интересах игроков и их клубов", — сказал Лапорта в интервью Barca One.