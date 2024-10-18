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Лапорта: Я против Лиги наций. В нем не соблюдаются права игроков
Функционер объяснил свое мнение
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта негативно высказался о Лиге наций.
"Я против. Они (УЕФА - прим.) протащили этот турнир через черный ход. Права игроков не соблюдаются, а платят за всё клубы. Турниры должны регулироваться в интересах игроков и их клубов", — сказал Лапорта в интервью Barca One.
Напомним, дебютный розыгрыш Лиги наций прошёл в сезоне 2018/2019. Победителями турнира становились сборная Португалии (2019 год), сборная Франции (2021 год) и сборная Испании (2023 год).
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