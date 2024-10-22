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Розе - о матче третьего тура ЛЧ: Ливерпуль - топовая команда, и для нас это интересный вызов

Лига наций УЕФА

Марко поделился своими мыслями

Розе - о матче третьего тура ЛЧ: Ливерпуль - топовая команда, и для нас это интересный вызов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Марко Розе, тренер "РБ Лейпцига", рассказал о соперниках в третьем туре Лиги чемпионов - "Ливерпуль".

"Они сильны в прессинге и хорошо играют в обороне. Они физически сильная команда, которая не владеет мячом, что было хорошо при Юргене Клоппе, а теперь Арне Слот делает это по-своему. Их игра не сильно изменилась, они все еще играют с очень высокой интенсивностью. Они - топовая команда, и для нас это интересный вызов", - сказал специалист.

"РБ Лейпциг" и "Ливерпуль" играют между собой 23 октября в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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