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Вратарь Манчестер Сити получил дебютный вызов в сборную Германии. Ему 32 года
Никогда не поздно
Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь “Манчестер Сити” Штефан Ортега получил дебютный вызов в сборную Германии.
Это подтверждает журналист Sky Germany, Флориан Плеттенберг.
32-летний вратарь “Манчестер Сити” впервые будет вызван в сборную Германии Юлианом Нагельсманном, о чем также сообщает BILD, - написал Плеттенберг.
Штефан Ортега на данный момент сыграл в 4-х матчах за “Манчестер Сити” во всех турнирах. Он пропустил 3 гола и 2 раза сохранил ворота сухими.
В Лиге Наций в ноябре, сборная Германии сыграет против Боснии и Герцеговины и Венгрии. Матчи пройдут 16 и 19 ноября.
Сборная Германии лидирует в группе 3 Лиги А. Футболисты в 4-х матчах набрали 10 баллов.
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