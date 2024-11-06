Вратарь Манчестер Сити получил дебютный вызов в сборную Германии. Ему 32 года

Вратарь “Манчестер Сити” Штефан Ортега получил дебютный вызов в сборную Германии.

Это подтверждает журналист Sky Germany, Флориан Плеттенберг.

32-летний вратарь “Манчестер Сити” впервые будет вызван в сборную Германии Юлианом Нагельсманном, о чем также сообщает BILD, - написал Плеттенберг.

Штефан Ортега на данный момент сыграл в 4-х матчах за “Манчестер Сити” во всех турнирах. Он пропустил 3 гола и 2 раза сохранил ворота сухими.

В Лиге Наций в ноябре, сборная Германии сыграет против Боснии и Герцеговины и Венгрии. Матчи пройдут 16 и 19 ноября.

Сборная Германии лидирует в группе 3 Лиги А. Футболисты в 4-х матчах набрали 10 баллов.