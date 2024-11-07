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Есть дебютант из Ман Сити. Сборная Германии объявила заявку на ноябрьские матчи Лиги наций

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Основные лидеры в сборе

Есть дебютант из Ман Сити. Сборная Германии объявила заявку на ноябрьские матчи Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

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Немецкий футбольный союз опубликовал заявку национальной сборной на будущие поединки в рамках Лиги Наций УЕФА.

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн включил в список 23 футболиста:

Вратари: Оливер Бауманн, Александр Нюбель, Штефан Ортега

Защитники: Робин Госенс, Бенджамин Хенрикс, Йозуа Киммих, Робин Кох, Максимиллиан Миттельштадт, Антонио Рюдигер, Нико Шлоттербек, Джонатан Та

Полузащитники: Роберт Андрих, Юлиан Брандт, Крис Фюрих, Паскаль Гросс, Джамал Мусиала, Феликс Нмеча, Ангело Штиллер, Флориан Вирц

Нападающие: Серж Гнабри, Кай Хаверц, Тим Кляйндист, Дениз Ундав.

Стоит отметить, что свой дебютный вызов в "Бундестим" получил голкипер "Манчестер Сити" Штефан Ортега.

16 ноября Германия примет дома Боснию и Герцеговину, 19 ноября сыграет на выезде с Венгрией.

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Германия Босния и Герцеговина Венгрия Лига Наций Юлиан Нагельсманн
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Источник:
DFB Team
Опубликовал: Александр Бураков
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