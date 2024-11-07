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Есть дебютант из Ман Сити. Сборная Германии объявила заявку на ноябрьские матчи Лиги наций
Основные лидеры в сборе
Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий футбольный союз опубликовал заявку национальной сборной на будущие поединки в рамках Лиги Наций УЕФА.
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн включил в список 23 футболиста:
Вратари: Оливер Бауманн, Александр Нюбель, Штефан Ортега
Защитники: Робин Госенс, Бенджамин Хенрикс, Йозуа Киммих, Робин Кох, Максимиллиан Миттельштадт, Антонио Рюдигер, Нико Шлоттербек, Джонатан Та
Полузащитники: Роберт Андрих, Юлиан Брандт, Крис Фюрих, Паскаль Гросс, Джамал Мусиала, Феликс Нмеча, Ангело Штиллер, Флориан Вирц
Нападающие: Серж Гнабри, Кай Хаверц, Тим Кляйндист, Дениз Ундав.
Стоит отметить, что свой дебютный вызов в "Бундестим" получил голкипер "Манчестер Сити" Штефан Ортега.
16 ноября Германия примет дома Боснию и Герцеговину, 19 ноября сыграет на выезде с Венгрией.
Here’s the squad that will take on Bosnia and Herzegovina and Hungary in the #NationsLeague ????❤️????#DFB #GermanFootball #GermanMNT pic.twitter.com/TRpJOL8HhK— German Football (@DFB_Team_EN) November 7, 2024
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