Есть дебютант из Ман Сити. Сборная Германии объявила заявку на ноябрьские матчи Лиги наций

Немецкий футбольный союз опубликовал заявку национальной сборной на будущие поединки в рамках Лиги Наций УЕФА.

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн включил в список 23 футболиста:

Вратари: Оливер Бауманн, Александр Нюбель, Штефан Ортега

Защитники: Робин Госенс, Бенджамин Хенрикс, Йозуа Киммих, Робин Кох, Максимиллиан Миттельштадт, Антонио Рюдигер, Нико Шлоттербек, Джонатан Та

Полузащитники: Роберт Андрих, Юлиан Брандт, Крис Фюрих, Паскаль Гросс, Джамал Мусиала, Феликс Нмеча, Ангело Штиллер, Флориан Вирц

Нападающие: Серж Гнабри, Кай Хаверц, Тим Кляйндист, Дениз Ундав.

Стоит отметить, что свой дебютный вызов в "Бундестим" получил голкипер "Манчестер Сити" Штефан Ортега.

16 ноября Германия примет дома Боснию и Герцеговину, 19 ноября сыграет на выезде с Венгрией.

Here’s the squad that will take on Bosnia and Herzegovina and Hungary in the #NationsLeague ????❤️????#DFB #GermanFootball #GermanMNT pic.twitter.com/TRpJOL8HhK