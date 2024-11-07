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Капитан снова оказывается за бортом. Сборная Франции объявила заявку на ноябрьские матчи Лиги наций

Лига наций УЕФА

Интересные решения от тренера синих

Капитан снова оказывается за бортом. Сборная Франции объявила заявку на ноябрьские матчи Лиги наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Французская футбольная федерация опубликовала заявку национальной сборной на предстоящие поединки в рамках Лиги Наций. Главный тренер национальной команды Дидье Дешам вызвал 22 футболистов.

Вратари: Майк Меньян, Брис Самба, Люка Шевалье.

Защитники: Жюль Кунде, Дайо Упамекано, Уильям Салиба, Тео Эрнандес, Люка Динь, Ибраима Конате, Уэсли Фофана, Джонатан Клаус.

Полузащитники: Уоррен Заир-Эмери, Адриен Рабьо, Ману Коне, Эдуардо Камавинга, Маттео Гендузи, Н'Голо Канте.

Нападающие: Усман Дембеле, Рандал Коло Муани, Брэдли Барколя, Маркус Тюрам, Майкл Олизе, Кристофер Нкунку.

Отметим, что капитан сборной Килиан Мбаппе снова оказался вне состава команды. Последние поединки группового этапа Лиги наций Франция проведет 14 ноября против Израиля и 17 ноября против Италии.

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Франция Дидье Дешам Лига Наций Килиан Мбаппе
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Источник:
Французька футбольна федерація 
Опубликовал: Александр Гресь
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