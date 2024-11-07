"Так будет лучше". Дешам прокомментировал свое решение снова не вызывать Мбаппе в расположение сборной Франции

Капитан и нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе второй раз подряд пропустит матчи Лиги наций , несмотря на то, что у него нет проблем со здоровьем. Главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам не указал конкретные причины этого решения.

"У меня было несколько разговоров с ним. Мбаппе хотел присоединиться к команде, однако на эти матчи я принял такое решение. Так будет лучше для всех. Я понимаю, что вам этого не достаточно, но я не скажу больше. Мы разговаривали с Килианом, мы не со всем согласились, но принимать решение - это моя обязанность. Так будет лучше.

Согласился бы я на него, если бы это был отборочный матч чемпионата мира? Не знаю. В каждый момент есть своя ситуация.

Я знаю, что многие люди говорят о его позиции. Он играл на позиции "девятки" раньше в Париже и со сборной Франции, играл в разных системах. Так было всегда. Мы говорим о Килиане со всеми его качествами. Он забивал голы и будет забивать еще. Он переживает период, когда он менее эффективен, и его судят за это. Вы можете не соглашаться со всем.



Есть дискуссии, которые я веду с игроками, индивидуальные беседы. Я к ним прислушиваюсь, но я здесь не для того, чтобы мне говорили, что я симпатичный или еще что-то. Я здесь уже давно. Эти беседы важны для меня, а потом я принимаю решения, которые считаю лучшими", - сказал Дешам не пресс-конференции.