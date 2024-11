Сборная Англии объявила состав на матчи Лиги Наций в ноябре.

В список попали:

Вратари: Дин Хендерсон ("Кристал Пэлас"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Арон Рамсдейл ("Саутгемптон")

Защитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Леви Колвилл ("Челси"), Марк Геи ("Кристал Пэлас"), Льюисс Холл ("Ньюкасл"), Тейлор Харвуд-Беллис ("Саутгемптон"), Эзри Конса ("Астон Вилла"), Рико Льюис ("Манчестер Сити"), Кайл Уокер ("Манчестер Сити").

Полузащитники: Джуд Беллингем ("Реал Мадрид"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Конор Галлахер ("Атлетико Мадрид"). Морган Гиббс-Вайт ("Ноттингем Форест"), Анхель Гомес ("Лилль"), Кёртис Джонс ("Ливерпуль"), Коул Палмер ("Челси"), Деклан Райс ("Арсенал").

Нападающие: Энтони Гордон ("Ньюкасл"), Джек Грилиш ("Манчестер Сити"), Харри Кейн ("Бавария"), Нони Мадуэке ("Челси"), Букайо Сака ("Арсенал"), Доминик Соланке ("Тоттенхэм"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла").

Your #ThreeLions for their final camp of 2024! ????