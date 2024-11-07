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Сборная Англии объявила состав на матчи Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Ли Карсли вызвал 26 игроков

Сборная Англии объявила состав на матчи Лиги Наций

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Англии объявила состав на матчи Лиги Наций в ноябре.

В список попали:

Вратари: Дин Хендерсон ("Кристал Пэлас"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Арон Рамсдейл ("Саутгемптон")

Защитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Леви Колвилл ("Челси"), Марк Геи ("Кристал Пэлас"), Льюисс Холл ("Ньюкасл"), Тейлор Харвуд-Беллис ("Саутгемптон"), Эзри Конса ("Астон Вилла"), Рико Льюис ("Манчестер Сити"), Кайл Уокер ("Манчестер Сити").

Полузащитники: Джуд Беллингем ("Реал Мадрид"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Конор Галлахер ("Атлетико Мадрид"). Морган Гиббс-Вайт ("Ноттингем Форест"), Анхель Гомес ("Лилль"), Кёртис Джонс ("Ливерпуль"), Коул Палмер ("Челси"), Деклан Райс ("Арсенал").

Нападающие: Энтони Гордон ("Ньюкасл"), Джек Грилиш ("Манчестер Сити"), Харри Кейн ("Бавария"), Нони Мадуэке ("Челси"), Букайо Сака ("Арсенал"), Доминик Соланке ("Тоттенхэм"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла").

Сборная Англии проведёт матчи против сборной Греции (14 ноября) и против Ирландии (17 ноября) под руководством временного тренера Ли Карсли.

В данный момент Англия занимает второе место в группе 2 Лиги B, отставая от лидирующей Греции на 3 балла.

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Источник:
England
Опубликовал: Владислав Прийменко
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