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Сборная Англии объявила состав на матчи Лиги Наций
Ли Карсли вызвал 26 игроков
Getty Images / Global Images Ukraine
Сборная Англии объявила состав на матчи Лиги Наций в ноябре.
В список попали:
Вратари: Дин Хендерсон ("Кристал Пэлас"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Арон Рамсдейл ("Саутгемптон")
Защитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Леви Колвилл ("Челси"), Марк Геи ("Кристал Пэлас"), Льюисс Холл ("Ньюкасл"), Тейлор Харвуд-Беллис ("Саутгемптон"), Эзри Конса ("Астон Вилла"), Рико Льюис ("Манчестер Сити"), Кайл Уокер ("Манчестер Сити").
Полузащитники: Джуд Беллингем ("Реал Мадрид"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Конор Галлахер ("Атлетико Мадрид"). Морган Гиббс-Вайт ("Ноттингем Форест"), Анхель Гомес ("Лилль"), Кёртис Джонс ("Ливерпуль"), Коул Палмер ("Челси"), Деклан Райс ("Арсенал").
Нападающие: Энтони Гордон ("Ньюкасл"), Джек Грилиш ("Манчестер Сити"), Харри Кейн ("Бавария"), Нони Мадуэке ("Челси"), Букайо Сака ("Арсенал"), Доминик Соланке ("Тоттенхэм"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла").
Your #ThreeLions for their final camp of 2024! ????— England (@England) November 7, 2024
Сборная Англии проведёт матчи против сборной Греции (14 ноября) и против Ирландии (17 ноября) под руководством временного тренера Ли Карсли.
В данный момент Англия занимает второе место в группе 2 Лиги B, отставая от лидирующей Греции на 3 балла.
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