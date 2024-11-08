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Уроженец Ковеля Тарас Романчук возвращается в "кадру". Сборная Польши объявила заявку на ноябрьские матчи Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Михал Пробеж также имеет несколько потерь

Уроженец Ковеля Тарас Романчук возвращается в "кадру". Сборная Польши объявила заявку на ноябрьские матчи Лиги Наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Польский Футбольный Союз объявил состав национальной команды на поединки против Португалии и Шотландии. В общем тренер "бело-красных" Михал Пробеж вызвал 29 игроков.

Вратари: Марцин Булка, Лукаш Скорупский, Бартломей Дронговский, Бартош Мрозек.

Защитники: Ян Беднарек, Якуб Кивер, Себастьян Валукевич, Тимотеуш Пухач, Бартош Берешинский, Камиль Пьянтковский, Михал Гургуль.

Полузащитники: Петр Зелинский, Пшемыслав Франковский, Себастьян Шиманский, Якуб Модер, Никола Залевский, Матеуш Богуш, Бартош Капустка, Якуб Каминский, Антони Козубаль, Доминик Марчук, Тарас Романчук, Бартош Слиш.

Нападающие: Роберт Левандовский, Кшиштоф Пйонтек, Кароль Свидерский, Кацпер Козловский, Кацпер Урбаньский, Адам Букса.

Михал Пробеж не вызвал в ряды сборной защитника "Вероны" Павела Давидовича и опорника "Лудогорца" Якуба Пйотровского, поскольку оба находятся в лазарете из-за травм. Напомним, что сборная Польши проведет сначала поединок на выезде с Португалией 15 ноября, а с Шотландией сыграют дома 18 ноября.

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Источник:
Польський Футбольний Союз
Опубликовал: Александр Гресь
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