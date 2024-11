Лукаку возвращается, но без Кевина. Сборная Бельгии объявила заявку на ноябрьские матчи Лиги наций

Королевская бельгийская футбольная ассоциация опубликовала заявку национальной сборной на предстоящие поединки в рамках Лиги Наций. Главный тренер национальной команды Доменико Тедеско вызвал 23 футболистов.

Вратари: Кун Кастельс, Мартен Вандевордт, Матц Селс.

Защитники: Амин Аль-Дахиль, Зено Дебаст, Ваут Фас, Йоакин Сейс, Максим Де Кейпер, Матте Сметс, Тимоти Кастань, Артур Теат.

Полузащитники: Амаду Онана, Леандро Троссар, Жереми Доку, Шарль Де Кетеларе, Арне Энгельс, Ромео Лавия, Орель Мангаля.

Нападающие: Ромелу Лукаку, Йоган Бакайоко, Малик Фофана, Доди Лукебакио, Лои Опенда.

The last gathering of 2024. ???????? #DEVILTIME pic.twitter.com/bJaeVCaUSu