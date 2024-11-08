Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лукаку возвращается, но без Кевина. Сборная Бельгии объявила заявку на ноябрьские матчи Лиги наций
Тедеско также вызвал опорника Челси
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Королевская бельгийская футбольная ассоциация опубликовала заявку национальной сборной на предстоящие поединки в рамках Лиги Наций. Главный тренер национальной команды Доменико Тедеско вызвал 23 футболистов.
Вратари: Кун Кастельс, Мартен Вандевордт, Матц Селс.
Защитники: Амин Аль-Дахиль, Зено Дебаст, Ваут Фас, Йоакин Сейс, Максим Де Кейпер, Матте Сметс, Тимоти Кастань, Артур Теат.
Полузащитники: Амаду Онана, Леандро Троссар, Жереми Доку, Шарль Де Кетеларе, Арне Энгельс, Ромео Лавия, Орель Мангаля.
Нападающие: Ромелу Лукаку, Йоган Бакайоко, Малик Фофана, Доди Лукебакио, Лои Опенда.
The last gathering of 2024. ???????? #DEVILTIME pic.twitter.com/bJaeVCaUSu— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 8, 2024
Добавим, что последние поединки группового этапа Лиги наций Бельгия сыграет дома 14 ноября против Италии и 17 ноября на выезде против Израиля.
Популярное сейчас
- Зеленский рассказал о плане Б в случае прекращения помощи США
- Поражение Динамо, гол и победа Мудрика, а также ничьи Таловерова и Довбика. Главные новости за 7 ноября
- Таблица коэффициентов. Лучшая в сезоне еврокубковая неделя Украины – и все равно сдача позиций
- Вратарь Манчестер Сити получил дебютный вызов в сборную Германии. Ему 32 года
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото