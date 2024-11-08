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Лукаку возвращается, но без Кевина. Сборная Бельгии объявила заявку на ноябрьские матчи Лиги наций

Лига наций УЕФА

Тедеско также вызвал опорника Челси

Лукаку возвращается, но без Кевина. Сборная Бельгии объявила заявку на ноябрьские матчи Лиги наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Королевская бельгийская футбольная ассоциация опубликовала заявку национальной сборной на предстоящие поединки в рамках Лиги Наций. Главный тренер национальной команды Доменико Тедеско вызвал 23 футболистов.

Вратари: Кун Кастельс, Мартен Вандевордт, Матц Селс.

Защитники: Амин Аль-Дахиль, Зено Дебаст, Ваут Фас, Йоакин Сейс, Максим Де Кейпер, Матте Сметс, Тимоти Кастань, Артур Теат.

Полузащитники: Амаду Онана, Леандро Троссар, Жереми Доку, Шарль Де Кетеларе, Арне Энгельс, Ромео Лавия, Орель Мангаля.

Нападающие: Ромелу Лукаку, Йоган Бакайоко, Малик Фофана, Доди Лукебакио, Лои Опенда.

Добавим, что последние поединки группового этапа Лиги наций Бельгия сыграет дома 14 ноября против Италии и 17 ноября на выезде против Израиля.

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Источник:
Королівська бельгійська футбольна асоціація
Опубликовал: Александр Гресь
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