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Без игроков Реала, но с тремя дебютантами. Чемпионы Европы объявили заявку на ноябрьские матчи Лиги наций
Испанцы также напомнили о Валенсии, жители которой пострадали от шторма Дана
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Королевская испанская футбольная федерация опубликовала заявку национальной сборной на предстоящие поединки в рамках Лиги Наций. Презентация игроков сопровождалось кадрами с последствиями наводнения, от которого пострадали жители провинции Валенсии, где погибло более 200 человек. Главный тренер национальной команды Луис де ла Фуэнте вызвал 26 футболистов.
Вратари: Давид Рая, Алехандро Ремиро, Роберт Санчес.
Защитники: Педро Порро, Оскар Мингеса, Даниэль Вивиан, Эмерик Ляпорт, Пау Торрес, Марк Кукурелья, Алехандро Гримальдо, Айтор Паредес.
Полузащитники: Микель Мерино, Мартин Зубименди, Фабиан Руис, Педри, Даниэль Ольмо, Алехандро Баэна, Марк Касадо.
Нападающие: Альваро Мората, Ламин Ямаль, Нико Уильямс, Йереми Пино, Микель Оярсабаль, Айозе Перес, Брайан Сарагоса, Саму Омородион.
Отметим, что Айтор Паредес, Марк Касадо и Саму Омородион впервые вызваны в сборную Испании. Действующие чемпионы Европы в Лиге наций сначала 15 ноября в гостях сыграют с Данией, а 18 числа дома примут Швейцарию.
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