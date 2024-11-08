Без игроков Реала, но с тремя дебютантами. Чемпионы Европы объявили заявку на ноябрьские матчи Лиги наций

Королевская испанская футбольная федерация опубликовала заявку национальной сборной на предстоящие поединки в рамках Лиги Наций. Презентация игроков сопровождалось кадрами с последствиями наводнения, от которого пострадали жители провинции Валенсии, где погибло более 200 человек. Главный тренер национальной команды Луис де ла Фуэнте вызвал 26 футболистов.

Вратари: Давид Рая, Алехандро Ремиро, Роберт Санчес.

Защитники: Педро Порро, Оскар Мингеса, Даниэль Вивиан, Эмерик Ляпорт, Пау Торрес, Марк Кукурелья, Алехандро Гримальдо, Айтор Паредес.

Полузащитники: Микель Мерино, Мартин Зубименди, Фабиан Руис, Педри, Даниэль Ольмо, Алехандро Баэна, Марк Касадо.

Нападающие: Альваро Мората, Ламин Ямаль, Нико Уильямс, Йереми Пино, Микель Оярсабаль, Айозе Перес, Брайан Сарагоса, Саму Омородион.

Отметим, что Айтор Паредес, Марк Касадо и Саму Омородион впервые вызваны в сборную Испании. Действующие чемпионы Европы в Лиге наций сначала 15 ноября в гостях сыграют с Данией, а 18 числа дома примут Швейцарию.