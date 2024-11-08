Де Йонг возвращается. Сборная Нидерландов объявила заявку на ближайшие матчи Лиги наций

Футбольная федерация Нидерландов опубликовала заявку национальной сборной на ближайшие поединки в рамках Лиги Наций. Главный тренер "оранжевых" Рональд Куман вызвал 25 футболистов.

Вратари: Барт Вербрюгген, Марк Флеккен, Ник Олий.

Защитники: Вирджил ван Дейк, Дензел Дюмфрис, Йоррел Хато, Ян Пол ван Хекке, Маттейс де Лигт, Девайн Ренш, Юрриен Тимбер, Стефан де Врей.

Полузащитники: Райан Гравенберх, Френки де Йонг, Джастин Клюйверт, Тен Копмейнерс, Джереми Фримпонг, Тиджани Рейндерс, Квинтен Тимбер, Матс Виффер.

Нападающие: Брайан Бробби, Коди Гакпо, Ноа Ланг, Дониелл Мален, Ваут Вегхорст, Джошуа Зиркзе.

Добавим, что сборная Нидерландов в Лиге наций сыграет 16 ноября на своем поле с Венгрией, а 19 числа на выезде встретится с Боснией и Герцеговиной.