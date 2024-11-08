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Де Йонг возвращается. Сборная Нидерландов объявила заявку на ближайшие матчи Лиги наций
Куман также имеет несколько потерь
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Футбольная федерация Нидерландов опубликовала заявку национальной сборной на ближайшие поединки в рамках Лиги Наций. Главный тренер "оранжевых" Рональд Куман вызвал 25 футболистов.
Вратари: Барт Вербрюгген, Марк Флеккен, Ник Олий.
Защитники: Вирджил ван Дейк, Дензел Дюмфрис, Йоррел Хато, Ян Пол ван Хекке, Маттейс де Лигт, Девайн Ренш, Юрриен Тимбер, Стефан де Врей.
Полузащитники: Райан Гравенберх, Френки де Йонг, Джастин Клюйверт, Тен Копмейнерс, Джереми Фримпонг, Тиджани Рейндерс, Квинтен Тимбер, Матс Виффер.
Нападающие: Брайан Бробби, Коди Гакпо, Ноа Ланг, Дониелл Мален, Ваут Вегхорст, Джошуа Зиркзе.
???????????????????????? ???? - November 2024 ????— OnsOranje (@OnsOranje) November 8, 2024
Welcome back @DeJongFrenkie21 , Noa Lang and @RenschDevyne ????#NothingLikeOranje #NationsLeague pic.twitter.com/m15HbySPUR
Добавим, что сборная Нидерландов в Лиге наций сыграет 16 ноября на своем поле с Венгрией, а 19 числа на выезде встретится с Боснией и Герцеговиной.
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