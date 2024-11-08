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Роналду идет бить очередные рекорды: Сборная Португалии объявила заявку на матчи Лиги наций
Вызвано 26 игроков
Getty Images/Global Images Ukraine
Уже на следующей неделе состоятся последние поединки группового этапа Лиги наций. Пресс-служба сборной Португалии опубликовала заявку игроков, которые сыграют в ноябре.
Вратари: Диогу Кошта, Руй Силва, Жозе Са.
Защитники: Томаш Араужу, Антониу Силва, Ренато Вейга, Тьягу Джало, Жоао Канселу, Диого Далот, Нуну Тавареш, Нуну Мендеш и Нельсон Семеду.
Полузащитники: Жоао Пальинья, Матеус Нуньес, Жоао Невеш, Отавио, Витинья, Бруно Фернандеш, Бернардо Силва и Педру Гонсалвеш.
Нападающие: Жоао Феликс, Франсишку Тринкау, Рафаэль Леао, Франсишку Консейсау, Педру Нету и Криштиану Роналду.
Os ???????????????????????????????????????? para alcançar o primeiro objetivo na Liga das Nações! ????✔️ #PartilhaAPaixão | #NationsLeague pic.twitter.com/XL9WrhVCZL— Portugal (@selecaoportugal) November 8, 2024
Добавим, что португальцы в этом месяце проведут два поединка: сначала дома примут Польшу (15 ноября), а позже на выезде сыграют с Хорватией (18 ноября).
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