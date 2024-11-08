Роналду идет бить очередные рекорды: Сборная Португалии объявила заявку на матчи Лиги наций

Уже на следующей неделе состоятся последние поединки группового этапа Лиги наций. Пресс-служба сборной Португалии опубликовала заявку игроков, которые сыграют в ноябре.

Вратари: Диогу Кошта, Руй Силва, Жозе Са.

Защитники: Томаш Араужу, Антониу Силва, Ренато Вейга, Тьягу Джало, Жоао Канселу, Диого Далот, Нуну Тавареш, Нуну Мендеш и Нельсон Семеду.

Полузащитники: Жоао Пальинья, Матеус Нуньес, Жоао Невеш, Отавио, Витинья, Бруно Фернандеш, Бернардо Силва и Педру Гонсалвеш.

Нападающие: Жоао Феликс, Франсишку Тринкау, Рафаэль Леао, Франсишку Консейсау, Педру Нету и Криштиану Роналду.

Добавим, что португальцы в этом месяце проведут два поединка: сначала дома примут Польшу (15 ноября), а позже на выезде сыграют с Хорватией (18 ноября).