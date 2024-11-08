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Роналду идет бить очередные рекорды: Сборная Португалии объявила заявку на матчи Лиги наций

Лига наций УЕФА

Вызвано 26 игроков

Роналду идет бить очередные рекорды: Сборная Португалии объявила заявку на матчи Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

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Уже на следующей неделе состоятся последние поединки группового этапа Лиги наций. Пресс-служба сборной Португалии опубликовала заявку игроков, которые сыграют в ноябре.

Вратари: Диогу Кошта, Руй Силва, Жозе Са.

Защитники: Томаш Араужу, Антониу Силва, Ренато Вейга, Тьягу Джало, Жоао Канселу, Диого Далот, Нуну Тавареш, Нуну Мендеш и Нельсон Семеду.

Полузащитники: Жоао Пальинья, Матеус Нуньес, Жоао Невеш, Отавио, Витинья, Бруно Фернандеш, Бернардо Силва и Педру Гонсалвеш.

Нападающие: Жоао Феликс, Франсишку Тринкау, Рафаэль Леао, Франсишку Консейсау, Педру Нету и Криштиану Роналду.

Добавим, что португальцы в этом месяце проведут два поединка: сначала дома примут Польшу (15 ноября), а позже на выезде сыграют с Хорватией (18 ноября).

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Источник:
Португальська футбольна федерація
Опубликовал: Александр Гресь
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