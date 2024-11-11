Грузия – Украина, Италия против Бельгии и Франции. Расписание футбола на 11 – 17 ноября

Время для международной паузы. Футболисты на полторы-две недели сменят клубные базы на лагеря национальных сборных. В понедельник и вторник мы отдыхаем, классного топ-футбола не запланировано. Зато дальше и матчи Лиги наций, и южноамериканский отбор на Мундиаль. В частности, увидим один из двух ключевых завершающих поединков в кампании ЛН для сборной Украины (еще один – в следующий вторник). Крутые вывески с участием лучших национальных команд тоже запланированы.

Среда, 13 ноября

Команда Дмитрия Михайленко начнет свой путь в отборе на чемпионат Европы с матча против Казахстана. Отметим, что также в квартете у "желто-синих" есть сверстники из Нидерландов и Словении.

20:00. Украина U-19 – Казахстан U-19. Квалификация на ЕВРО U-19. N/A

Четверг, 14 ноября

Наверное, самый яркий матч дня – встреча Бельгии и Италии, такое точно пропускать нельзя. Можно будет взглянуть на Англию (еще без Тухеля), Армению Александра Петракова, Францию без Килиана Мбаппе. Интересно, забьет ли Холанд в ворота Словении. Также не особо поздно стартуют Венесуэла и Бразилия.

17:00. Казахстан – Австрия. Лига наций, Дивизион B, группа 3. Megogo

19:00. Армения – Фарерские острова. Лига наций, Дивизион C, группа 4. Megogo

21:45. Бельгия – Италия. Лига наций, Дивизион А, группа 2. Megogo

21:45. Франция – Израиль. Лига наций, Дивизион А, группа 2. Megogo

21:45. Греция – Англия. Лига наций, Дивизион B, группа 2. Megogo

21:45. Ирландия – Финляндия. Лига наций, Дивизион B, группа 2. Megogo

21:45. Словения – Норвегия. Лига наций, Дивизион B, группа 3. Megogo

21:45. Северная Македония – Латвия. Лига наций, Дивизион C, группа 4. Megogo

23:00. Венесуэла – Бразилия. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

Пятница, 15 ноября

Для тех, кто досмотрит "пентакампеонов" и еще будет иметь силы, есть возможность почти сразу же включить матч действующих чемпионов мира. В Лиге наций же Португалия принимает Польшу. А еще жарко будет хорватам в Глазго, а испанцам – в Копенгагене.

01:30. Парагвай – Аргентина. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

02:00. Эквадор – Боливия. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

19:00. Кипр – Литва. Лига наций, Дивизион C, группа 2. Megogo

19:30. Португалия U-21 – Украина U-21. Товарищеский матч. N/A

21:45. Португалия – Польша. Лига наций, Дивизион А, группа 1. Megogo

21:45. Шотландия – Хорватия. Лига наций, Дивизион А, группа 1. Megogo

21:45. Дания – Испания. Лига наций, Дивизион А, группа 4. Megogo

21:45. Швейцария – Сербия. Лига наций, Дивизион А, группа 4. Megogo

21:45. Румыния – Косово. Лига наций, Дивизион C, группа 2. Megogo

21:45. Люксембург – Болгария. Лига наций, Дивизион C, группа 3. Megogo

21:45. Северная Ирландия – Беларусь. Лига наций, Дивизион C, группа 3. Megogo

21:45. Сан-Марино – Гибралтар. Лига наций, Дивизион D, группа 1. Megogo

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Суббота, 16 ноября

Вот, наконец-то, суббота. Непросто долгожданный выходной после насыщенных трудовых будней, а день, в который играет сборная Украины. Команда Реброва едет в Батуми, где ее примут грузины. У Сакартвело 6 очков, они вторые в нашем квартете, лидируют же чехи (7 пунктов). Албанцы на третьей строчке (6), а мы замыкаем турнирную таблицу (4 балла). Нужно исправлять ситуацию.

02:00. Уругвая – Колумбия. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

03:30. Перу – Чили. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

13:00. Украина U-19 – Словения U-19. Квалификация на ЕВРО U-19. N/A

16:00. Азербайджан – Эстония. Лига наций, Дивизион C, группа 1. Megogo

19:00. Грузия – Украина. Лига наций, Дивизион B, группа 1. Megogo

19:00. Черногория – Исландия. Лига наций, Дивизион B, группа 4. Megogo

19:00. Турция – Уэльс. Лига наций, Дивизион B, группа 4. Megogo

19:00. Андорра – Молдова. Лига наций, Дивизион D, группа 2. Megogo

21:45. Швеция – Словакия. Лига наций, Дивизион C, группа 1. Megogo

21:45. Албания – Чехия. Лига наций, Дивизион B, группа 1. Megogo

21:45. Германия – Босния и Герцеговина. Лига наций, Дивизион А, группа 3. Megogo

21:45. Нидерланды – Венгрия. Лига наций, Дивизион А, группа 3. Megogo

Воскресенье, 17 ноября

Украшением дня станет матч Италия – Франция. Перед ним можно будет включить битву на "Уэмбли" – Англия принимает Ирландию, гости точно поборются. В программе также заявлены Армения Петракова и Норвегия Холанда.