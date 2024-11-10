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С игроками Динамо и Шахтера. Грузия объявила заявку на матч против сборной Украины

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Те, которые находятся на контрактах

С игроками Динамо и Шахтера. Грузия объявила заявку на матч против сборной Украины

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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Сборная Грузии на своем официальном сайте опубликовала список футболистов, которые примут участие в подготовке к ноябрьским матчам команды. Всего – 23 исполнителя.

  • Вратари: Гиорги Мамардашвили (“Валенсия”), Гиорги Лория (“Омония”), Лука Гугешашвили (“Пансерраикос”).
  • Защитники: Гурам Кашия ("Слован"), Отар Какабадзе ("Краковия"), Гиорги Гвелесиани ("Персеполис"), Лаша Двали ("АПОЕЛ"), Лука Лочошвили ("Кремонезе"), Гиорги Гочолейшвили ("Копенгаген"), Саба Гогличидзе (“Эмполи”), Соломон Кверквелия (“Динамо” Тбилиси).
  • Полузащитники: Отар Китейшвили ("Штурм"), Гиогри Кочорашвили ("Леванте"), Ника Квеквескири ("Ниредьгаза"), Анзор Меквабишвили ("Крайова"), Леван Шенгелия ("ОФИ"), Гиорги Цитаишвили (“Гранада”), Гиорги Чакветадзе (“Уотфорд”), Саба Лобжанидзе (“Атланта Юнайтед”), Зурико Давиташвили (“Сент-Этьен”), Хвича Кварацхелия (“Наполи”).
  • Нападающие: Буду Зивзивадзе ("Карлсруэ"), Жорж Микаутадзе ("Лион").

В списке присутствуют арендованный у "Шахтера" Гочолейшвили и арендованный у "Динамо" Цитаишвили.

Грузия проведет в ноябре два матча. 16 числа у Батуми она встретится с Украиной, а 19 ноября с Чехией в Оломоуке.

В настоящее время грузины идут на втором месте группы Лиги наций с шестью очками в активе.

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Украина Грузия
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Источник:
Офіційний сайт збірної Грузії
Опубликовал: Максим Кучер
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