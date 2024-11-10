С игроками Динамо и Шахтера. Грузия объявила заявку на матч против сборной Украины

Сборная Грузии на своем официальном сайте опубликовала список футболистов, которые примут участие в подготовке к ноябрьским матчам команды. Всего – 23 исполнителя.

Вратари: Гиорги Мамардашвили (“Валенсия”), Гиорги Лория (“Омония”), Лука Гугешашвили (“Пансерраикос”).

Гиорги Мамардашвили (“Валенсия”), Гиорги Лория (“Омония”), Лука Гугешашвили (“Пансерраикос”). Защитники: Гурам Кашия ("Слован"), Отар Какабадзе ("Краковия"), Гиорги Гвелесиани ("Персеполис"), Лаша Двали ("АПОЕЛ"), Лука Лочошвили ("Кремонезе"), Гиорги Гочолейшвили ("Копенгаген"), Саба Гогличидзе (“Эмполи”), Соломон Кверквелия (“Динамо” Тбилиси).

Гурам Кашия ("Слован"), Отар Какабадзе ("Краковия"), Гиорги Гвелесиани ("Персеполис"), Лаша Двали ("АПОЕЛ"), Лука Лочошвили ("Кремонезе"), Гиорги Гочолейшвили ("Копенгаген"), Саба Гогличидзе (“Эмполи”), Соломон Кверквелия (“Динамо” Тбилиси). Полузащитники: Отар Китейшвили ("Штурм"), Гиогри Кочорашвили ("Леванте"), Ника Квеквескири ("Ниредьгаза"), Анзор Меквабишвили ("Крайова"), Леван Шенгелия ("ОФИ"), Гиорги Цитаишвили (“Гранада”), Гиорги Чакветадзе (“Уотфорд”), Саба Лобжанидзе (“Атланта Юнайтед”), Зурико Давиташвили (“Сент-Этьен”), Хвича Кварацхелия (“Наполи”).

Отар Китейшвили ("Штурм"), Гиогри Кочорашвили ("Леванте"), Ника Квеквескири ("Ниредьгаза"), Анзор Меквабишвили ("Крайова"), Леван Шенгелия ("ОФИ"), Гиорги Цитаишвили (“Гранада”), Гиорги Чакветадзе (“Уотфорд”), Саба Лобжанидзе (“Атланта Юнайтед”), Зурико Давиташвили (“Сент-Этьен”), Хвича Кварацхелия (“Наполи”). Нападающие: Буду Зивзивадзе ("Карлсруэ"), Жорж Микаутадзе ("Лион").

В списке присутствуют арендованный у "Шахтера" Гочолейшвили и арендованный у "Динамо" Цитаишвили.

Грузия проведет в ноябре два матча. 16 числа у Батуми она встретится с Украиной, а 19 ноября с Чехией в Оломоуке.

В настоящее время грузины идут на втором месте группы Лиги наций с шестью очками в активе.