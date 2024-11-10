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Лига наций УЕФА

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Megogo бесплатно покажет матч Грузия - Украина и еще 8 матчей сборных

Лига наций УЕФА

В том числе из Южной Америки

Megogo бесплатно покажет матч Грузия - Украина и еще 8 матчей сборных

фото из свободных источников

Новина українською

Медиасервис Megogo бесплатно покажет матч Грузия - Украина.

Трансляция будет на эфирном канале "Megogo Спорт", который доступен в цифровой эфирной сети Т2 и на медиасервисе.

Телеканал покажет студии до матча и после матча, и сам поединок. Трансляция начнется в 17:30 по киевскому времени.

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Кроме сборной Украины, сервис покажет еще 6 матчей Лиги Наций и два матча Южноамериканского отбора к ЧМ 2026.

Расписание матчей телеканала Megogo Спорт

Четверг, 14 ноября

19:00 - Армения - Фарерские острова. Лига наций УЕФА. 5 тур

21:45 - Словения - Норвегия. Лига наций УЕФА. 5 тур

Пятница, 15 ноября

02:00 - Эквадор - Боливия. Квалификация к ЧМ-2026. 11 тур

19:00 - Кипр - Литва. Лига наций УЕФА. 5 тур

21:45 - Румыния - Косово. Лига наций УЕФА. 5 тур

Суббота, 16 ноября

03:30 - Перу - Чили. Квалификация к ЧМ-2026. 11 тур

17:30 - Студия к матчу Грузия - Украина

19:00 - Грузия - Украина. Лига наций УЕФА. 5 тур

20:45 - Студия после матча Грузия - Украина

21:45 - Швеция - Словакия. Лига наций УЕФА. 5 тур

Воскресенье, 17 ноября

19:00 - Финляндия - Греция. Лига наций УЕФА. 6 тур

Напомним, что сборная Украины в Лиге Наций сыграет против Грузии (16 ноября) и против Албании (19 ноября). Сейчас сборная занимает последнее место в группе B1 с 4 баллами.

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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