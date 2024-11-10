Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Megogo бесплатно покажет матч Грузия - Украина и еще 8 матчей сборных
В том числе из Южной Америки
фото из свободных источников
Медиасервис Megogo бесплатно покажет матч Грузия - Украина.
Трансляция будет на эфирном канале "Megogo Спорт", который доступен в цифровой эфирной сети Т2 и на медиасервисе.
Телеканал покажет студии до матча и после матча, и сам поединок. Трансляция начнется в 17:30 по киевскому времени.
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Кроме сборной Украины, сервис покажет еще 6 матчей Лиги Наций и два матча Южноамериканского отбора к ЧМ 2026.
Расписание матчей телеканала Megogo Спорт
Четверг, 14 ноября
19:00 - Армения - Фарерские острова. Лига наций УЕФА. 5 тур
21:45 - Словения - Норвегия. Лига наций УЕФА. 5 тур
Пятница, 15 ноября
02:00 - Эквадор - Боливия. Квалификация к ЧМ-2026. 11 тур
19:00 - Кипр - Литва. Лига наций УЕФА. 5 тур
21:45 - Румыния - Косово. Лига наций УЕФА. 5 тур
Суббота, 16 ноября
03:30 - Перу - Чили. Квалификация к ЧМ-2026. 11 тур
17:30 - Студия к матчу Грузия - Украина
19:00 - Грузия - Украина. Лига наций УЕФА. 5 тур
20:45 - Студия после матча Грузия - Украина
21:45 - Швеция - Словакия. Лига наций УЕФА. 5 тур
Воскресенье, 17 ноября
19:00 - Финляндия - Греция. Лига наций УЕФА. 6 тур
Напомним, что сборная Украины в Лиге Наций сыграет против Грузии (16 ноября) и против Албании (19 ноября). Сейчас сборная занимает последнее место в группе B1 с 4 баллами.
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