Испанский нападающий из-за травмы может пропустить матчи сборной в Лиге наций

Вчера "Барселона" уступила на выезде "Реал Сосьедаду" (1:0). Весомой потерей для каталонцев стало отсутствие Ламина Ямаля, который получил повреждение голеностопного сустава. В течение последних нескольких дней он прошел курс лечения, но по словам Ханси Флика, проблема не исчезла.

"Он качественный игрок, и нам его не хватало. Врачи свяжутся с федерацией [Испании], но сегодня он не смог сыграть. Федерация примет правильное решение. Я был в такой ситуации, и думаю, что как тренер они могут решать. Мы должны принять то, какое решение они окончательно примут", - цитирует Ханси Флика Mundo Deportivo.

Добавим, что Ламин Ямаль рискует пропустить матчи сборной Испании в Лиге наций против Дании и Швейцарии, которые состоятся 15 и 18 ноября соответственно.