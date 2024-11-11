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Испанский нападающий из-за травмы может пропустить матчи сборной в Лиге наций
Это будет важной потерей для Фурии Роха
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Барселона" уступила на выезде "Реал Сосьедаду" (1:0). Весомой потерей для каталонцев стало отсутствие Ламина Ямаля, который получил повреждение голеностопного сустава. В течение последних нескольких дней он прошел курс лечения, но по словам Ханси Флика, проблема не исчезла.
"Он качественный игрок, и нам его не хватало. Врачи свяжутся с федерацией [Испании], но сегодня он не смог сыграть. Федерация примет правильное решение. Я был в такой ситуации, и думаю, что как тренер они могут решать. Мы должны принять то, какое решение они окончательно примут", - цитирует Ханси Флика Mundo Deportivo.
Добавим, что Ламин Ямаль рискует пропустить матчи сборной Испании в Лиге наций против Дании и Швейцарии, которые состоятся 15 и 18 ноября соответственно.
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