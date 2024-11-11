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Правительство Израиля рекомендует своим болельщикам отказаться от посещения матча против сборной Франции
Эти меры связаны с ситуацией на Ближнем Востоке
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На этой неделе возвращаются матчи Лиги наций. Один из таких поединков должен состояться во Франции, где местная национальная команда будет принимать Израиль. На фоне напряженности вокруг конфликта на Ближнем Востоке, израильские власти рекомендовали своим болельщикам отказаться от посещения матча против "синих" после нападения в Амстердаме на фанатов "Маккаби" на прошлой неделе, где пострадали десять человек.
"Совет национальной безопасности рекомендует израильтянам, находящимся за рубежом, принять меры предосторожности (...) особенно в течение следующей недели, избегать любых поездок на спортивные матчи и культурные мероприятия с участием израильтян, особенно на следующий матч израильской команды в Париже", - говорится в заявлении этого органа, который подчиняется канцелярии премьер-министра.
Напомним, что матч Франция - Израиль состоится 14 ноября в 21:45 на стадионе "Стад де Франс".
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