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Левандовский получил травму в матче с Реал Сосьедадом. На сколько времени выбыл форвард?

Лига наций УЕФА

Ужасные новости для "бело-красных"

Левандовский получил травму в матче с Реал Сосьедадом. На сколько времени выбыл форвард?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Роберт Левандовский не примет участия в будущих играх сборной Польши в Лиге наций.

"Польская футбольная ассоциация объявила, что Роберт Левандовский не примет участия в ноябрьских тренировочных сборах сборной Польши, готовящейся к матчам Лиги наций УЕФА против Португалии и Шотландии.

Причиной отсутствия капитана национальной команды стала травма спины, полученная им в поединке чемпионата Испании против "Реал Сосьедада", и из-за которой он выбыл из строя примерно на десять дней", - говорится в заявлении.

Напомним, 15 ноября Польша сыграет на выезде с Португалией, 18 ноября примет дома Шотландию.

На счету Левандовского 19 голов и 2 результативных передачи в 17 матчах во всех турнирах в этом сезоне.

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Роберт Левандовский Польша Барселона травма
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Источник:
pzpn.pl
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
11.11.2024 в 13:48
Вижу б@рселохи никак не успокоятся пока Ямал не повторит путь Ансу
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Комментарии 4
Matachorros (Chicago)
11.11.2024 в 13:48
Вижу б@рселохи никак не успокоятся пока Ямал не повторит путь Ансу
Ответить
2
0
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Bаrcelinius
11.11.2024 в 13:37
К вопросу о том, насколько эта сраная лига наций и нах никому не нужна, кроме чинуш в уефе.
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0
1
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Bаrcelinius
11.11.2024 в 13:32
Кто-то ещё верит, шо у Ямаля ушиб?
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0
1
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Bаrcelinius
11.11.2024 в 13:29
А для болельщиков Барселоны, какая она ужасная, ну просто ужасная преужасная.
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0
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