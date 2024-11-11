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Левандовский получил травму в матче с Реал Сосьедадом. На сколько времени выбыл форвард?
Ужасные новости для "бело-красных"
Getty Images/Global Images Ukraine
Роберт Левандовский не примет участия в будущих играх сборной Польши в Лиге наций.
"Польская футбольная ассоциация объявила, что Роберт Левандовский не примет участия в ноябрьских тренировочных сборах сборной Польши, готовящейся к матчам Лиги наций УЕФА против Португалии и Шотландии.
Причиной отсутствия капитана национальной команды стала травма спины, полученная им в поединке чемпионата Испании против "Реал Сосьедада", и из-за которой он выбыл из строя примерно на десять дней", - говорится в заявлении.
Напомним, 15 ноября Польша сыграет на выезде с Португалией, 18 ноября примет дома Шотландию.
На счету Левандовского 19 голов и 2 результативных передачи в 17 матчах во всех турнирах в этом сезоне.
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