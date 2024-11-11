Левандовский получил травму в матче с Реал Сосьедадом. На сколько времени выбыл форвард?

Роберт Левандовский не примет участия в будущих играх сборной Польши в Лиге наций.

"Польская футбольная ассоциация объявила, что Роберт Левандовский не примет участия в ноябрьских тренировочных сборах сборной Польши, готовящейся к матчам Лиги наций УЕФА против Португалии и Шотландии.

Причиной отсутствия капитана национальной команды стала травма спины, полученная им в поединке чемпионата Испании против "Реал Сосьедада", и из-за которой он выбыл из строя примерно на десять дней", - говорится в заявлении.