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Сборная Англии лишилась звездного латераля перед играми Лиги наций

Лига наций УЕФА
Сборная Англии лишилась звездного латераля перед играми Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вице-капитан "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд выбыл из строя на пару недель из-за травмы подколенного сухожилия. Об этом сообщает журналист Пол Джойс.

Напомним, что 26-летний защитник не смог доиграть последний матч "красных" против "Астон Виллы" (2:0) в АПЛ, и был заменен на Конора Брэдли.

Отмечается, что Трент вернется в строй уже после международного перерыва, и скорее всего поможет "Ливерпулю" в играх с "Реалом" (27 ноября) и "Манчестер Сити" (1 декабря).

В то же время, Александер-Арнольд не примет участие в поединках сборной Англии против национальных команд Греции (14 ноября) и Ирландии (17 ноября) в Лиге наций.

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Англия Ливерпуль травма Трент Александер-Арнольд
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Источник:
Paul Joyce
Опубликовал: Александр Бураков
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