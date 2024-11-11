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Сборная Англии лишилась звездного латераля перед играми Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine
Вице-капитан "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд выбыл из строя на пару недель из-за травмы подколенного сухожилия. Об этом сообщает журналист Пол Джойс.
Напомним, что 26-летний защитник не смог доиграть последний матч "красных" против "Астон Виллы" (2:0) в АПЛ, и был заменен на Конора Брэдли.
Отмечается, что Трент вернется в строй уже после международного перерыва, и скорее всего поможет "Ливерпулю" в играх с "Реалом" (27 ноября) и "Манчестер Сити" (1 декабря).
В то же время, Александер-Арнольд не примет участие в поединках сборной Англии против национальных команд Греции (14 ноября) и Ирландии (17 ноября) в Лиге наций.
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