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Одноклубник Циганкова заменит Ламина Ямаля в сборной Испании в матчах Лиги наций
Об этом говорится на сайте местной футбольной федерации
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В связи с травмой нападающего "Барселоны" Ламина Ямаля, Луис де ла Фуэнте был вынужден искать замену талантливому 17-летнему игроку. Испанский тренер довольно быстро определился с футболистом, который присоединится к лагерю сборной.
Вингер "Жироны" Брайан Хиль уже в ближайшее время присоединится к составу "Фурии Роха". Последний раз 23-летний игрок появлялся на поле в футболке национальной сборной 6 октября 2021 года в полуфинальном матче Лиги наций против Италии. В этом сезоне Брайан Хиль успел сыграть 15 матчей, где отметился 2 голами и результативной передачей.
???? ???????????????????????????? | Bryan Gil entra en la convocatoria; Lamine Yamal, baja.— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2024
El extremo del @FCBarcelona_es ha sido desconvocado por lesión para los partidos de la #NationsLeague.
???? En su lugar entra @11BryanGil, atacante del @GironaFC.
ℹ️ https://t.co/1n3pxftI34#VamosEspaña pic.twitter.com/27AJlJ2IBI
Напомним, что сборная Испании в Лиге наций сначала сыграет 15 ноября в гостях с Данией, а 18 числа дома будет принимать Швейцарию.
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