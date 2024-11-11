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Одноклубник Циганкова заменит Ламина Ямаля в сборной Испании в матчах Лиги наций

Лига наций УЕФА

Об этом говорится на сайте местной футбольной федерации

Одноклубник Циганкова заменит Ламина Ямаля в сборной Испании в матчах Лиги наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В связи с травмой нападающего "Барселоны" Ламина Ямаля, Луис де ла Фуэнте был вынужден искать замену талантливому 17-летнему игроку. Испанский тренер довольно быстро определился с футболистом, который присоединится к лагерю сборной.

Вингер "Жироны" Брайан Хиль уже в ближайшее время присоединится к составу "Фурии Роха". Последний раз 23-летний игрок появлялся на поле в футболке национальной сборной 6 октября 2021 года в полуфинальном матче Лиги наций против Италии. В этом сезоне Брайан Хиль успел сыграть 15 матчей, где отметился 2 голами и результативной передачей.

Напомним, что сборная Испании в Лиге наций сначала сыграет 15 ноября в гостях с Данией, а 18 числа дома будет принимать Швейцарию.

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Испания Лига Наций Брайан Хиль Ламин Ямаль
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Источник:
Королівська іспанська футбольна федерація
Опубликовал: Александр Гресь
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