Одноклубник Циганкова заменит Ламина Ямаля в сборной Испании в матчах Лиги наций

В связи с травмой нападающего "Барселоны" Ламина Ямаля, Луис де ла Фуэнте был вынужден искать замену талантливому 17-летнему игроку. Испанский тренер довольно быстро определился с футболистом, который присоединится к лагерю сборной.

Вингер "Жироны" Брайан Хиль уже в ближайшее время присоединится к составу "Фурии Роха". Последний раз 23-летний игрок появлялся на поле в футболке национальной сборной 6 октября 2021 года в полуфинальном матче Лиги наций против Италии. В этом сезоне Брайан Хиль успел сыграть 15 матчей, где отметился 2 голами и результативной передачей.

???? ???????????????????????????? | Bryan Gil entra en la convocatoria; Lamine Yamal, baja.



El extremo del @FCBarcelona_es ha sido desconvocado por lesión para los partidos de la #NationsLeague.



???? En su lugar entra @11BryanGil, atacante del @GironaFC.



ℹ️ https://t.co/1n3pxftI34#VamosEspaña pic.twitter.com/27AJlJ2IBI — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2024

Напомним, что сборная Испании в Лиге наций сначала сыграет 15 ноября в гостях с Данией, а 18 числа дома будет принимать Швейцарию.