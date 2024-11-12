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Защитник Уэсли Фофана пропустит матчи Лиги наций. В сборной его заменит игрок из Серии А
Игроку не везет с травмами
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Уэсли Фофана, который был включен в состав из 23-х игроков на матчи Лиги наций против Израиля и Италии, вынужден отказаться от участия. Защитник "синих" страдает от периодических болей в левом колене, которые требуют лечения после воскресного матча "Челси" - "Арсенал" в английской Премьер-лиге.
После разговора с игроком в понедельник утром, а также с врачом сборной Франком Ле Галлем, Дидье Дешам подтвердил, что Уэсли Фофана пропустит ближайшие поединки национальной команды. Вместо 23-летнего игрока французский тренер решил вызвать на замену защитника миланского "Интера" Бенжамена Павара.
Добавим, что в этом сезоне Павар провел 14 матчей и отметился одной результативной передачей.
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