Защитник Уэсли Фофана пропустит матчи Лиги наций. В сборной его заменит игрок из Серии А

Уэсли Фофана, который был включен в состав из 23-х игроков на матчи Лиги наций против Израиля и Италии, вынужден отказаться от участия. Защитник "синих" страдает от периодических болей в левом колене, которые требуют лечения после воскресного матча "Челси" - "Арсенал" в английской Премьер-лиге.

После разговора с игроком в понедельник утром, а также с врачом сборной Франком Ле Галлем, Дидье Дешам подтвердил, что Уэсли Фофана пропустит ближайшие поединки национальной команды. Вместо 23-летнего игрока французский тренер решил вызвать на замену защитника миланского "Интера" Бенжамена Павара.

Добавим, что в этом сезоне Павар провел 14 матчей и отметился одной результативной передачей.