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Игрок ПСЖ из-за травмы пропустит матчи сборной Франции в Лиге наций

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Дешам оперативно нашел замену

Игрок ПСЖ из-за травмы пропустит матчи сборной Франции в Лиге наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Усман Дембеле, который был включен в список игроков, отобранных на матчи Лиги наций против Израиля и Италии, был вынужден выбыть из состава команды. Он почувствовал боль в правом подколенном сухожилии в субботу против "Анже" в чемпионате французской Лиги 1.

В понедельник нападающий "ПСЖ" посетил Клерфонтен, чтобы врач "синих" Франк Ле Галль диагностировал его травму. Он также пообщался с Дидье Дешамом. Тренер сборной решил отпустить Усмана Дембеле в свой клуб, а вместо него вызвать игрока мюнхенской "Баварии" Кингсли Комана.

Добавим, что матчи сборной Франции против Израиля и Италии состоятся 14 и 17 ноября соответственно.

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Источник:
Французька федерація футболу
Опубликовал: Александр Гресь
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