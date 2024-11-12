Два португальских игрока из-за травм не сыграют за сборную в Лиге наций

На этой неделе состоятся матчи Лиги наций. Хотя Роберто Мартинес еще заблаговременно объявил о составе сборной на ноябрьские поединки, все же и ему пришлось столкнуться с кадровыми проблемами.

Матеус Нуньес и Педру Гонсалвеш из-за травм не смогут принять участие в матчах Португалии. Вместо них Роберто Мартинес вызвал Саму Кошту из "Мальорки". В этом сезоне 23-летний опорник успел сыграть 12 матчей и отметился одним ассистом в испанском чемпионате.

Добавим, что сборная Португалии сыграет дома против Польши (15 ноября), а позже на выезде встретятся с Хорватией (18 ноября).