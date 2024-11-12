Педру Нету: Мы собираемся подойти к игре с Польшей как к любому другому матчу

На этой неделе стартуют последний цикл групповых поединков в Лиге наций. В частности, в пятницу Португалия на своем поле встретится с Польшей, где сейчас в квартете лидируют "лузитаны". Перед поединком с "бело-красными" вингер "Челси" Педру Нету поделился своими ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Мы собираемся подойти к игре с Польшей как к любому другому матчу. Мы - Португалия, и мы будем играть на победу. Давление - это часть нашей работы. Без него футбол не был бы таким, каким он есть сейчас. Все команды в этом соревновании играют на победу. Польша будет пытаться победить, так же как и мы будем пытаться победить.У меня были и другие очень хорошие этапы. Я пришел [в "Челси"] без предсезонной подготовки. Я еще не в лучшей форме, но я к этому стремлюсь. Это то, чего я хочу достичь. То, как я работаю каждый день, всегда было одинаковым. Это решение менеджера, брать меня или нет. Если я не верю в себя, то кто поверит? Если я играю справа, слева или впереди, мне все равно, где играть. Я просто хочу играть", - заявил Педру Нету.

Добавим, что матч Португалия - Польша состоится 15 ноября в 21:45 на стадионе "Драгау".