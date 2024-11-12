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Игрок сборной Бельгии Малик Фофана не сыграет в ближайших матчах Лиги наций
В каждой национальной команде есть свои кадровые проблемы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Бельгии в ноябре должна сыграть против Италии и Израиля. Впрочем, "красные дьяволы" имеют определенные кадровые потери перед матчами Лиги наций.
Малик Фофана из-за проблем со здоровьем выбыл из состава сборной. На его место Доменико Тедеско вызвал игрока "Ювентуса" Самуэля Мбангула. Вингер туринцев в этом сезоне успел провести 8 матчей, где отметился голом и 3 ассистами.
Добавим, что Бельгия сыграет дома против Италии 14 ноября, а уже 17 числа на выезде встретится с Израилем.
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