Рональд Куман объяснил свое решение не вызывать Мемфиса Депая в сборную Нидерландов

В ноябре осталось провести два последних тура группового этапа Лиги наций. Впрочем, нидерландский нападающий Мемфис Депай оказался вне заявки своей сборной на этот период. Тренер "оранжевых" Рональд Куман дал понять, что пока что игрок "Коринтианса" находится не в оптимальной форме.

"По моему мнению, он еще недостаточно готов. Вы видите, что он становится все лучше и лучше, но мы также знаем, что ему нужно улучшить некоторые вещи. Мы начали Лигу наций в сентябре, и сейчас мы дошли до финального блока, где сыграем два последних матча. Следующий цикл продолжится в марте. Если так пойдет и дальше, то я могу вернуться раньше. Мы говорим об этом, я много с ним контактирую", - заявил Рональд Куман.

Напомним, что сборная Нидерландов в Лиге наций встретится дома против Венгрии (16 ноября) и на выезде с Боснией и Герцеговиной (19 ноября).