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Капитан Арсенала и сборной Норвегии останется в Лондоне на время международного перерыва

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Лидер канониров лишь недавно восстановился после тяжелой травмы

Капитан Арсенала и сборной Норвегии останется в Лондоне на время международного перерыва

Getty Images/Global Images Ukraine

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Медицинский штаб сборной Норвегии оценил состояние капитана лондонского "Арсенала" 25-летнего Мартина Эдегора, который прибыл в расположение национальной команды, и решил, что игрок должен остаться в Лондоне.

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После тщательных обследований и обсуждений стороны пришли к согласию, что Мартин Эдегор не готов сыграть в матчах против сборных Словении и Казахстана. Посоветовавшись с 25-летним игроком, в сборной решили, что лучшим решением для игрока будет его возвращение в Лондон, где он сможет продолжить свое восстановление после травмы.

"Мне нужно прислушаться к своему телу, чтобы завершить процесс восстановления от повреждения и вернуться в оптимальную форму", — отметил Эдегор.

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Также отметим, что сборная Норвегии находится на первом месте в своей группе Лиги наций, набрав 7 очков в 4 играх, и опережает сборные Австрии и Словении по дополнительным показателям.

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Норвегия Арсенал (Лондон) Сборная Норвегии Мартин Эдегор
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Андрей Журба
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