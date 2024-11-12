Сразу несколько ключевых игроков сборной Албании пропустят матч против Украины в Лиге Наций

Албанская футбольная федерация сообщила о том, что их национальная команда начала подготовку к матчам Лиги наций против Чехии и Украины без четырех травмированных ключевых футболистов сборной.

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Перед заключительными матчами Лиги наций травмы получили несколько ключевых игроков команды: капитан сборной Берат Джимсити ("Аталанта"), Мараш Кумбулла ("Эспаньол"), Кейди Баре ("Сарагоса") и ведущий бомбардир Рей Манай ("Сивасспор").

Вместо травмированных футболистов, главный тренер Албании 50-летний Силвиньо вызвал Адриана Байрами ("Бенфика"), Йона Мерсина ("Локомотива Загреб") и Арбнора Муджу ("Самсунспор").

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Напомним, что матч между сборными Албании и Украины состоится 19 ноября в Тиране на "Арене Комбетаре".