Вингер сборной Грузии высказался о предстоящем матче против Украины

Вингер сборной Грузии Леван Шенгелия рассказал о предстоящем матче Лиги наций против Украины.

"Мы сосредоточены на том, чтобы провести следующие два матча на максимально высоком уровне. Мы хотим получить необходимые результаты, чтобы выйти на следующий этап.

Нас ждет первый матч против Украины, и мы сделаем все возможное, чтобы порадовать грузинских болельщиков. Финальную игру в Чехии мы встретим с позитивным настроем, что будет очень важно.

Для команды очень хорошо выступать в разных городах, ведь болельщики получают возможность увидеть команду как можно больше. Я уверен, что в Батуми будет очень хорошая фанатская база", - сказал Шенгелия.