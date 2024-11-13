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Шотландия - Хорватия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Шотландия - Хорватия. Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.11.2024 ⋊ Лига наций на UA-Футбол
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В пятницу, 15 ноября, шотландцы на стадионе в Глазго примут сборную Хорватии.
Сборная Шотландии пока что имеет проблемы в рамках Лиги наций: последнюю игру против сборной Португалии они сыграли со счетом 0:0, тем временем предыдущие игры завершились поражениями. Хорватия, в свою очередь, демонстрирует фантастические результаты: она имеет в активе две победы и одну ничью.
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Итак, матч между подопечными Стивена Кларка и Златка Далича обещает быть интересным.
Поединок пятого тура Лиги наций Шотландия - Хорватия состоится в пятницу, 15 ноября 2024 года, в 21:45. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO и на телеканале Мегого Футбол-4.
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