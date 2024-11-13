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Украинская бригада судей будет работать на матче Лиги наций

Лига наций УЕФА

Главным арбитром поединка станет Николай Балакин

Украинская бригада судей будет работать на матче Лиги наций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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На матче 5-го тура группового раунда Лиги наций-2024/25 в квартете С1 Швеция - Словакия будет работать украинская бригада арбитров. Об этом сообщает сайт УЕФА.

Главным рефери назначен Николай Балакин. В качестве лайнсменов выступят Александр Беркут и Виктор Матяш. Обязанности четвертого рефери будет выполнять Виталий Романов.

Матч состоится в субботу, 16 ноября на стадионе "Строуберри Арена". Начало встречи - в 21:45 по киевскому времени.

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Виталий Романов Швеция Словакия Николай Балакин
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
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