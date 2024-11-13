Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинская бригада судей будет работать на матче Лиги наций
Главным арбитром поединка станет Николай Балакин
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На матче 5-го тура группового раунда Лиги наций-2024/25 в квартете С1 Швеция - Словакия будет работать украинская бригада арбитров. Об этом сообщает сайт УЕФА.
Главным рефери назначен Николай Балакин. В качестве лайнсменов выступят Александр Беркут и Виктор Матяш. Обязанности четвертого рефери будет выполнять Виталий Романов.
Матч состоится в субботу, 16 ноября на стадионе "Строуберри Арена". Начало встречи - в 21:45 по киевскому времени.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Вингер сборной Грузии высказался о предстоящем матче против Украины
- Пентагон назвал сумму, которая осталась на военную помощь Украине
- Один соперник Украины продлил тренера, а другой — потерял основных игроков. Главные новости за 12 ноября
- С игроками Динамо и Шахтера. Грузия объявила заявку на матч против сборной Украины
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
- Времени зря не теряет. Цыганков кардинально сменил имидж. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн