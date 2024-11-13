Бельгия - Италия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

В пятом туре Лиги наций встретятся между собой Бельгия и Италия. "Красные дьяволы" потеряли шансы занять первое место в своем квартете, зато "Скуадра Адзурра" лидирует в этой группе и опережает Францию лишь на одно очко. В первом круге эти сборные сыграли в результативную ничью (2:2), и учитывая отсутствие турнирной мотивации, Бельгия может попробовать сыграть более раскованно в этой встрече. Зато Тедеско имеет определенные кадровые потери: отсутствуют Кевин Де Брюйне, Юри Тилеманс, Малик Фофана может сказаться на положительный результат хозяев.

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Игра состоится в Брюсселе на стадионе "им. Короля Бодуэна". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформы MEGOGO, MEGOGO Футбол 1.

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