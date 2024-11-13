Тренер сборной Бельгии о Лукаку: Он является одним из лучших нападающих мира, статистика это доказывает

Ромелу Лукаку возвращается в сборную после своего отсутствия в последних матчах "красных дьяволов". Главный тренер бельгийцев Доменико Тедеско перед заключительными поединками группового этапа Лиги наций подчеркнул, что форвард "Наполи" играет выдающуюся роль в его команде.

"Лукаку, очевидно, очень важен для нас. Он один из лучших нападающих в мире, статистика показывает это, хотя он боролся в течение некоторого времени. Но это логично, после тяжелого лета, которое у него было. Но есть причина, почему "Наполи" и Конте выбрали его. Ему больше не нужно доказывать свою состоятельность. Его качества и так очевидны для всех. Он также очень важен за пределами поля, потому что показывает молодежи правильный путь. У меня хорошие и близкие отношения с Ромелу. Я считаю важным то, что он мне говорит, и мне никогда не приходилось убеждать Ромелу играть за национальную сборную, даже в этот раз", - цитирует Sky Sport Italia Доменико Тедеско.

Добавим, что ближайший матч в Лиге наций Бельгия проведет завтра, 14 ноября, где на своем поле встретится с Италией.