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Пьетро Комуццо о вызове в сборную Италии: Я думаю о маме, которой уже нет с нами. Я делаю это и для нее

Лига наций УЕФА

Непростой период имеет сейчас этот подросток

Пьетро Комуццо о вызове в сборную Италии: Я думаю о маме, которой уже нет с нами. Я делаю это и для нее

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборной Италии осталось разыграть два матча в Лиге наций в этом году. Лучано Спаллетти вызвал в ряды национальной команды 19-летнего Пьетро Комуццо, который является самым молодым игроком в заявке. Центральный защитник "Фиорентины" считает это большим достижением в своей карьере и осуществление этой мечты он посвятил своей матери, которая умерла год назад.

"Я наслаждаюсь дуэлью лицом к лицу, но я работаю над тем, чтобы стать более целостным и совершенствоваться в построении снизу, беря пример с Бастони и Калафиори... Когда ребенок начинает играть в футбол и смотреть матчи национальной сборной, он мечтает о том, чтобы однажды приехать на "Коверчано", побывать здесь - это самая большая мечта.Я думаю о маме, которой уже нет с нами. Я делаю это и для нее. Для меня большое удовольствие быть здесь, чтобы поддержать ее", - цитирует слова защитника Sky Sport Italia.

Добавим, что дебютировать в футболке "Скуадра Адзурры" Пьетро Комуццо сможет уже завтра, 14 ноября, в выездном матче против сборной Бельгии.

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Источник:
Sky Sport Italia
Опубликовал: Александр Гресь
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