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Словения - Норвегия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Словения - Норвегия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.11.2024⋊ Лига наций на UA-Футбол
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Крайне важный матч для обеих сборных, учитывая то, что на данный момент Словения и Норвегия делят первое место в своей группе с Австрией, набрав по 7 очков.
В прошлом месяце победителем этой пары уверенно вышла Норвегия, одолев своего соперника со счетом 3:0.
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Поединок состоится в Любляне на стадионе "Сожице". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформы MEGOGO, MEGOGO Футбол 5.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью
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