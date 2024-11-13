Словения - Норвегия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Крайне важный матч для обеих сборных, учитывая то, что на данный момент Словения и Норвегия делят первое место в своей группе с Австрией, набрав по 7 очков.



В прошлом месяце победителем этой пары уверенно вышла Норвегия, одолев своего соперника со счетом 3:0.

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Поединок состоится в Любляне на стадионе "Сожице". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформы MEGOGO, MEGOGO Футбол 5.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Словенія - Норвегія Смотреть трансляцию