Федорчук: Настораживает недостаточная игровая практика у целой группы игроков сборной

Известный тренер и эксперт Олег Федорчук поделился ожиданиями от матча между сборными Украины и Грузии в Лиге наций, который состоится 16 ноября в Батуми.

"Прежде всего, на мой взгляд, класс наших ребят выше, чем у хозяев, а состав более ровный. Вот еще бы только футболисты подошли к поединку в боевой спортивной форме и продемонстрировали свои лучшие качества.

В составе грузин есть игрок, на которого приходят болельщики. Это Хвича Кварацхелия. Такое признание надо заслужить и конечно, в ближайшую субботу лидер "Наполи" поведет за собой партнеров по сборной. Поэтому очень многое будет зависеть от того справится ли с амбициозным грузином наш правый защитник Ефим Конопля. Если совместными усилиями, благодаря игре на опережение, надежной подстраховке удастся усложнить жизнь Хвичи, то шансы добиться положительного результата возрастут.

Во-вторых, вызывает опасения позиция опорного полузащитника. На ком остановит свой выбор рулевой Сергей Ребров? Динамовец Владимир Бражко вернулся после повреждения в строй, но его игра на клубном уровне не впечатляет, что же касается Ивана Калюжного, то его максимальная настроенность сомнений не вызывает, но не хватит ли ему скорости в борьбе с мобильными полузащитниками грузин. Тем более, что именно в центральную зону любит смещаться с левого фланга Кварацхелия.

Недостаточная игровая практика была еще у целой группы игроков украинской сборной, кроме Бражко, - это также настораживает, потому что наши легионеры не попадали в основу не только по состоянию здоровья, но и по игровым качествам. Речь идет об Александре Зинченко, Романе Яремчуке, Михаиле Мудрике. И Реброву не позавидуешь, ведь он всегда подчеркивал, что будет отдавать предпочтение тем, кто будет иметь игровую практику. Эта разбалансированность может негативно сказаться на действиях украинской сборной.

Довбик - это еще один повод для беспокойства. К сожалению, в футбольном образовании Довбыка есть пробелы, что мешает ему выполнять свою забивную миссию в Италии, где умеют защищаться. Что имеем в итоге: Довбик - не забивает, Яремчук - в запасе в "Олимпиакосе". Есть еще динамовец Владислав Ванат, но он на международной арене не заметен. Печально.

Это будет сложное противостояние для обеих сборных. Есть надежда, что на высоте будет наш вратарь, что порадуют креативностью полузащитники, что кто-то из них поразит цель, что Фортуна улыбнется гостям. Все же, я склоняюсь к тому, что будет результативная ничья», - подытожил Федорчук.