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Греция – Англия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Увидим ли мы месть за поражение на "Уэмбли"?
Getty Images / Global Images Ukraine
Во время октябрьского международного перерыва Греция обыграла Англию на выезде со счетом 2:1 и стала очевидным фаворитом на выход с первого места в группе с прямым попаданием в дивизион А.
Теперь команде Ли Карсли отправляется в Афины с кучей травм и ограниченным выбором стартового состава, но реабилитироваться за то поражение все же нужно.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в четверг, 14 ноября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 2.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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