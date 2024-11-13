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Греция – Англия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Увидим ли мы месть за поражение на "Уэмбли"?

Греция – Англия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Во время октябрьского международного перерыва Греция обыграла Англию на выезде со счетом 2:1 и стала очевидным фаворитом на выход с первого места в группе с прямым попаданием в дивизион А.

Теперь команде Ли Карсли отправляется в Афины с кучей травм и ограниченным выбором стартового состава, но реабилитироваться за то поражение все же нужно.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в четверг, 14 ноября.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 2.

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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