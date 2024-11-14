Греция – Англия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Как минимум 12 футболистов первой команды сборной Англии, которые были в расположении сборной в октябре, не смогли присоединиться к команде в ноябре, поэтому и без того проблемная сборная становится еще более проблемной.

Это ключевой матч этой группы, который может решить, кто в итоге выйдет с первого места. Поэтому все эти травмы очень не вовремя. Ли Карсли перед собой имеет сложный вызов.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в четверг, 14 ноября.

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Лига Наций. Лига В. Группа 2. Пятый тур

14 ноября. 21:45. Афины. "Олимпийский Стадион"

Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)

Трансляция: Megogo Football 2

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