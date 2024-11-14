  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Греция – Англия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Греция – Англия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Добиваться победы без основных исполнителей

Греция – Англия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Как минимум 12 футболистов первой команды сборной Англии, которые были в расположении сборной в октябре, не смогли присоединиться к команде в ноябре, поэтому и без того проблемная сборная становится еще более проблемной.

Это ключевой матч этой группы, который может решить, кто в итоге выйдет с первого места. Поэтому все эти травмы очень не вовремя. Ли Карсли перед собой имеет сложный вызов.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в четверг, 14 ноября.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Favbet
4.60
3.40
1.90
Узнать больше

Лига Наций. Лига В. Группа 2. Пятый тур

14 ноября. 21:45. Афины. "Олимпийский Стадион"

Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)

Трансляция: Megogo Football 2

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Греция — Англия
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
От американской мечты к Хиросиме. Встреча с Израилем напоминает сборной Франции жуткий провал
yellow-arrow
Словения – Норвегия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
yellow-arrow
Рангник высказался о возможном продлении контракта со сборной Австрии
Англия Греция Лига Наций смотреть футбол онлайн Иван Йованович Ли Карсли
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости