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Франция — Израиль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА

Шансов на сенсацию совсем мало

Франция — Израиль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Balogh

UA-Футбол
Новина українською

Франция еще может выиграть группу Лиги наций, если обыграет в двух оставшихся турах Израиль и Италию. В то же время сам Израиль де-факто уже вылетел из элитного дивизиона, у него 0 очков.

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Сложно представить, что может помочь андердогу не проиграть на "Стад де Франс". У него намного слабее состав, он будет на чужом поле, и мы помним, как месяц назад в Будапеште Франция разбила Израиль 4:1 даже в пешем темпе, выкладываясь по минимуму.

Нечто похожее все ждут и в Сен-Дени, а в это время полиция будет пытаться не допустить беспорядков, как было недавно в Амстердаме. Не секрет, что мусульмане Франции враждебны к Израилю, и чтоб успокоить евреев на матч даже придет президент Макрон.

Думается, его присутствие подстегнет и футболистов "Ле Бле" показать больше агрессии, чем это было в первой игре.

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Сколько голов по итогу забьет Франция — увидим в четверг, 14 ноября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 3. Начало матча — в 21:45 по Киеву.

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