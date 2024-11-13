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Голоса сборной. На Megogo рассказали кто прокомментирует матч сборной Украины

Лига наций УЕФА

Привычный дуэт

Голоса сборной. На Megogo рассказали кто прокомментирует матч сборной Украины

фото из свободных источников

Новина українською

На медиасервисе Megogo рассказали, кто прокомментирует матч сборной Украины против Грузии.

На Megogo игру прокомментируют Вадим Скичко и Сергей Лукьяненко.

На местных каналах Суспильного (Суспильне Киев, Суспильне Харьков, Суспильне Ужгород...) и на телеканале "MEGOGO Спорт" игру прокомментируют Виталий Волочай и Виталий Кравченко.

Аналитическую студию, которая будет перед, в перерыве и после матча проведут Александра Кучеренко и Владимир Кобельков. Приглашенные эксперты в студии - Александр Головко и Артем Кравец.

Матч Грузия - Украина состоится 16 ноября в 19:00. Начало студии на Megogo - в 17:30 по киевскому времени.

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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