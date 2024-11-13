Голоса сборной. На Megogo рассказали кто прокомментирует матч сборной Украины

На медиасервисе Megogo рассказали, кто прокомментирует матч сборной Украины против Грузии.

На Megogo игру прокомментируют Вадим Скичко и Сергей Лукьяненко.

На местных каналах Суспильного (Суспильне Киев, Суспильне Харьков, Суспильне Ужгород...) и на телеканале "MEGOGO Спорт" игру прокомментируют Виталий Волочай и Виталий Кравченко.

Аналитическую студию, которая будет перед, в перерыве и после матча проведут Александра Кучеренко и Владимир Кобельков. Приглашенные эксперты в студии - Александр Головко и Артем Кравец.

Матч Грузия - Украина состоится 16 ноября в 19:00. Начало студии на Megogo - в 17:30 по киевскому времени.