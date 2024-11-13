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"Мне это совершенно не нравится". Капитан сборной Англии резко отреагировал на ситуацию в национальной команде
Лидер сборной Англии недоволен решением некоторых игроков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан сборной Англии Гарри Кейн остался крайне недовольным тем, что большое количество игроков покинуло расположение национальной команды.
"Сборная всегда стоит на первом месте. Игра за сборную Англии важнее игры на клубном уровне. Как по мне, это самая важная вещь для профессионального футболиста.
Очень неприятно, что так произошло. Да, думаю, сейчас очень тяжелый период сезона. Однако это выглядит так, будто они воспользовались возможностью. Честно говоря, мне это совершенно не нравится", — сказал Кейн в интервью для ITV.
Также Гарри Кейн отметил, что Гарет Саутгейт, возглавив национальную команду, смог вернуть футболистам желание участвовать в матчах, представляя честь своей страны на международном уровне и получая наслаждение от этих игр.
???????????????????????????? 'It's been taken advantage of, I don't like it!'— ITV Football (@itvfootball) November 13, 2024
???? Harry Kane ahead of England's Nations League clash with Greece tomorrow
????️ @GabrielClarke05 pic.twitter.com/weboym5qrG
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