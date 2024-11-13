"Мне это совершенно не нравится". Капитан сборной Англии резко отреагировал на ситуацию в национальной команде

Капитан сборной Англии Гарри Кейн остался крайне недовольным тем, что большое количество игроков покинуло расположение национальной команды.

"Сборная всегда стоит на первом месте. Игра за сборную Англии важнее игры на клубном уровне. Как по мне, это самая важная вещь для профессионального футболиста.

Очень неприятно, что так произошло. Да, думаю, сейчас очень тяжелый период сезона. Однако это выглядит так, будто они воспользовались возможностью. Честно говоря, мне это совершенно не нравится", — сказал Кейн в интервью для ITV.