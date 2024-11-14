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Судаков: Живу в комнате с Азаровым. Он говорит, что на стадионе в Батуми будет невероятная атмосфера

Лига наций УЕФА

Инсайды из стана "горняков"

Судаков: Живу в комнате с Азаровым. Он говорит, что на стадионе в Батуми будет невероятная атмосфера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков поделился своим опытом общения с нынешним (Иракли Азаровым) и бывшим (Гиорги Гочолейшвили) одноклубниками перед матчем Лиги наций против Грузии.

"Я в "Шахтере" живу с грузином в комнате - с Азаровым. Он говорит, что на стадионе в Батуми будет невероятная атмосфера.

Также общались с Гочолейшвили, шутили. Он хочет результата для своей сборной", - сказал Судаков.

Напомним, поединок Грузия - Украина состоится 16 ноября. Начало - в 19:00 по Киеву.

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Украина Грузия Лига Наций Георгий Судаков Георгий Гочолейшвили Иракли Азаров
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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Александр Бураков
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