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Судаков: Живу в комнате с Азаровым. Он говорит, что на стадионе в Батуми будет невероятная атмосфера
Инсайды из стана "горняков"
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков поделился своим опытом общения с нынешним (Иракли Азаровым) и бывшим (Гиорги Гочолейшвили) одноклубниками перед матчем Лиги наций против Грузии.
"Я в "Шахтере" живу с грузином в комнате - с Азаровым. Он говорит, что на стадионе в Батуми будет невероятная атмосфера.
Также общались с Гочолейшвили, шутили. Он хочет результата для своей сборной", - сказал Судаков.
Напомним, поединок Грузия - Украина состоится 16 ноября. Начало - в 19:00 по Киеву.
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