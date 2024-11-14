Судаков: Живу в комнате с Азаровым. Он говорит, что на стадионе в Батуми будет невероятная атмосфера

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков поделился своим опытом общения с нынешним (Иракли Азаровым) и бывшим (Гиорги Гочолейшвили) одноклубниками перед матчем Лиги наций против Грузии.

"Я в "Шахтере" живу с грузином в комнате - с Азаровым. Он говорит, что на стадионе в Батуми будет невероятная атмосфера.

Также общались с Гочолейшвили, шутили. Он хочет результата для своей сборной", - сказал Судаков.