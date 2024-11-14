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Защитник сборной Грузии: Приложим все усилия, чтобы заработать три очка
Мотивация будет запредельной
федерация футбола Грузии
Защитник сборной Грузии Гиорги Гвелесиани оценил процесс подготовки перед матчем против национальной команды Украины в Лиге наций.
"Подготовка, как и всегда, проходит с очень позитивной энергетикой. Мы в полной мере восстанавливаемся после неудачных матчей, которые мы пережили в октябре, обязательно должны исправить ситуацию.
Я никогда не играл на новом стадионе в Батуми. Уверен, что мы создадим нужную атмосферу. Приложим все усилия и надеюсь, что заработаем три очка", - цитирует Гвелесиани Worldsport.ge.
Напоминаем, что сборная Грузии с 6 очками после четырех туров находится на втором месте в первой группе дивизиона B Лиги наций.
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