Защитник сборной Грузии: Приложим все усилия, чтобы заработать три очка

Защитник сборной Грузии Гиорги Гвелесиани оценил процесс подготовки перед матчем против национальной команды Украины в Лиге наций.

"Подготовка, как и всегда, проходит с очень позитивной энергетикой. Мы в полной мере восстанавливаемся после неудачных матчей, которые мы пережили в октябре, обязательно должны исправить ситуацию.

Я никогда не играл на новом стадионе в Батуми. Уверен, что мы создадим нужную атмосферу. Приложим все усилия и надеюсь, что заработаем три очка", - цитирует Гвелесиани Worldsport.ge.