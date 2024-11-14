  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Тедеско прокомментировал отказ Куртуа возвращаться в сборную Бельгии
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тедеско прокомментировал отказ Куртуа возвращаться в сборную Бельгии

Лига наций УЕФА

Тибо непоколебим

Тедеско прокомментировал отказ Куртуа возвращаться в сборную Бельгии

imago

Новина українською

Наставник сборной Бельгии Доменико Тедеско на своей пресс-конференции отреагировал на новость о том, что Петер Виллемс, генеральный директор Бельгийской футбольной ассоциации, недавно отправился в Мадрид, чтобы поговорить с Тибо Куртуа относительно возможного возвращения в национальную команду, но не сумел уговорить голкипера "Реала" изменить свое первоначальное решение.

"Я по-прежнему открыт ко всему, все остальное на эту тему уже сказано. Тибо ясно дал понять: в настоящее время он недоступен. Это его право", - приводит слова специалиста HLN.

Напомним, в августе этого года Куртуа заявил, что не будет выступать за сборную Бельгии, пока ее возглавляет Тедеско.

По теме
yellow-arrow
Маркевич - о матче с Грузией: Многое будет зависеть от выбора Реброва
yellow-arrow
Защитник сборной Грузии: Приложим все усилия, чтобы заработать три очка
yellow-arrow
Судаков: Живу в комнате с Азаровым. Он говорит, что на стадионе в Батуми будет невероятная атмосфера
Бельгия Тибо Куртуа Доменико Тедеско
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
HLN
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости