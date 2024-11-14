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Тедеско прокомментировал отказ Куртуа возвращаться в сборную Бельгии
Тибо непоколебим
imago
Наставник сборной Бельгии Доменико Тедеско на своей пресс-конференции отреагировал на новость о том, что Петер Виллемс, генеральный директор Бельгийской футбольной ассоциации, недавно отправился в Мадрид, чтобы поговорить с Тибо Куртуа относительно возможного возвращения в национальную команду, но не сумел уговорить голкипера "Реала" изменить свое первоначальное решение.
"Я по-прежнему открыт ко всему, все остальное на эту тему уже сказано. Тибо ясно дал понять: в настоящее время он недоступен. Это его право", - приводит слова специалиста HLN.
Напомним, в августе этого года Куртуа заявил, что не будет выступать за сборную Бельгии, пока ее возглавляет Тедеско.
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