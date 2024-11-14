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Тренер словенцев высказался относительно голевой засухи главного бомбардира сборной Беньямина Шешко

Лига наций УЕФА

Главное, чтобы это не повлияло на результаты в Лиге наций

Тренер словенцев высказался относительно голевой засухи главного бомбардира сборной Беньямина Шешко

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Возвращаются матчи сборных. Сегодня один из поединков состоится в Словении, где местная национальная команда будет принимать Норвегию. У словенских атакующих игроков сейчас наблюдается голевая засуха, в частности Беньямин Шешко забил лишь один раз в последних семи матчах на клубном уровне. Впрочем, тренер сборной Матяж Кек не теряет оптимизма и не слишком обеспокоен формой ключевого нападающего национальной команды.

"Беньямин Шешко находится в абсолютно нормальной ситуации, которая случается на протяжении сезона. Его клуб сталкивается с определенными трудностями, и в таких условиях трудно выделяться. Беньямин Шешко - важная часть сборной Словении, и он уже доказал, насколько он может помочь. Нам потребуется, чтобы кто-то другой был в лучшей форме во время матча, а не только Шешко", - заявил Матяж Кек.

Добавим, что поединок Словения - Норвегия состоится 14 ноября в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
footballplanet.si
Опубликовал: Александр Гресь
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