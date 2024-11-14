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Игрок сборной Грузии: Октябрьский матч с Украиной прошел не так, как хотелось
Грузинская команда настроена на первое место в группе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Грузии Буду Зивзивадзе поделился ожиданиями от предстоящего матча против команды Украины в рамках 5-го тура Лиги наций.
"У нас в Лиге наций осталось два матча, и мы все хотим завершить год на положительной ноте. Октябрьский поединок с Украиной, который мы проиграли 0:1, прошел не так, как нам хотелось. Однако мы постараемся исправить ситуацию в группе.Читайте такжеСудаков: Живу в комнате с Азаровым. Он говорит, что на стадионе в Батуми будет невероятная атмосфера
Мы готовы вернуться на первое место, которое занимали в сентябре. Главное, чтобы все игроки были здоровы. Сделаем все возможное, чтобы снова порадовать грузинских болельщиков", – сказал Зивзовадзе.
Матч Грузия - Украина состоится 16 ноября в Батуми и начнется в 19:00 по Киеву.
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