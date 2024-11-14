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Игрок сборной Грузии: Октябрьский матч с Украиной прошел не так, как хотелось

Лига наций УЕФА

Грузинская команда настроена на первое место в группе

Игрок сборной Грузии: Октябрьский матч с Украиной прошел не так, как хотелось

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Грузии Буду Зивзивадзе поделился ожиданиями от предстоящего матча против команды Украины в рамках 5-го тура Лиги наций.

"У нас в Лиге наций осталось два матча, и мы все хотим завершить год на положительной ноте. Октябрьский поединок с Украиной, который мы проиграли 0:1, прошел не так, как нам хотелось. Однако мы постараемся исправить ситуацию в группе.

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Мы готовы вернуться на первое место, которое занимали в сентябре. Главное, чтобы все игроки были здоровы. Сделаем все возможное, чтобы снова порадовать грузинских болельщиков", – сказал Зивзовадзе.

Матч Грузия - Украина состоится 16 ноября в Батуми и начнется в 19:00 по Киеву.

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Источник:
Worldsport.ge
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Caballero (DC)
14.11.2024 в 12:35
Нападник збірної грузії: "Завтра ми їх ви....бемо за .к.а.ц.а.п.с.ь.к.і. преміальні".
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Комментарии 1
Caballero (DC)
14.11.2024 в 12:35
Нападник збірної грузії: "Завтра ми їх ви....бемо за .к.а.ц.а.п.с.ь.к.і. преміальні".
Ответить
0
0

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