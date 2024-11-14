Игрок сборной Грузии: Октябрьский матч с Украиной прошел не так, как хотелось

Нападающий сборной Грузии Буду Зивзивадзе поделился ожиданиями от предстоящего матча против команды Украины в рамках 5-го тура Лиги наций.

"У нас в Лиге наций осталось два матча, и мы все хотим завершить год на положительной ноте. Октябрьский поединок с Украиной, который мы проиграли 0:1, прошел не так, как нам хотелось. Однако мы постараемся исправить ситуацию в группе.

Мы готовы вернуться на первое место, которое занимали в сентябре. Главное, чтобы все игроки были здоровы. Сделаем все возможное, чтобы снова порадовать грузинских болельщиков", – сказал Зивзовадзе.