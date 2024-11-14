Бельгия – Италия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Сборная Италии - единственная в группе А2 Лиги Наций, находящаяся в хорошем состоянии, в хорошем настроении. Но даже это приносит ей не более одного очка преимущества над вторым местом в группе и еще не принесло официально выход в 1/4 финала. Такой выход обеспечит ничья против Бельгии. Пожалуй, сборной в худшем настроении в группе.

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Лига Наций. Группа А2. Пятый тур

14 ноября. 21:45. Брюссель. "Король Бодуэн"

Бельгия - Италия

Главный арбитр: Раду Петреску (Румыния)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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