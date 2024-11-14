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Бельгия – Италия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Бельгия – Италия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.11.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Италии - единственная в группе А2 Лиги Наций, находящаяся в хорошем состоянии, в хорошем настроении. Но даже это приносит ей не более одного очка преимущества над вторым местом в группе и еще не принесло официально выход в 1/4 финала. Такой выход обеспечит ничья против Бельгии. Пожалуй, сборной в худшем настроении в группе.
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Лига Наций. Группа А2. Пятый тур
14 ноября. 21:45. Брюссель. "Король Бодуэн"
Бельгия - Италия
Главный арбитр: Раду Петреску (Румыния)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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