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Рангник высказался о возможном продлении контракта со сборной Австрии

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У немецкого специалиста испортились отношения с местной федерацией

Рангник высказался о возможном продлении контракта со сборной Австрии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Австрии сейчас находится на втором месте в группе B3, имея одинаковое количество очков с Норвегией и Словенией. Контракт Рангника рассчитан до конца отборочного турнира чемпионата мира 2025 года, а в случае успешного прохождения отбора - до лета 2026 года. Впрочем, главный тренер сборной Австрии уверяет, что не было никаких обсуждений относительно продолжения сотрудничества между сторонами.

"Ни разу за последние несколько месяцев эта тема не была предметом разговора и никоим образом не обсуждалась. Когда я решил остаться в Австрии 1 мая и отклонил два других предложения, это не имело к этому никакого отношения. Это не было темой обсуждения между мной и кем-либо из "OFB" [Австрийский футбольный союз - Прим. ред.], и мне не предлагали такой перспективы. Именно эти две темы поднял президент в нескольких интервью 1 мая. После этого в течение пяти месяцев, вплоть до сегодняшнего дня, никаких разговоров на эту тему не было. Я просто хочу подчеркнуть это, не потому, что я разочарован этим, ни в коем случае", - заявил Ральф Рангник. Также немецкий специалист отметил, что определенные изменения внутри федерации, когда президент Клаус Миттердорфер уволил управляющего директора Бернхарда Нойхольда, не идет на пользу сборной.

"В этой сфере речь идет не о том, считаю ли я или кто-то другой кого-то милым или симпатичным, а о том, чтобы обеспечить наилучшие профессиональные условия работы для игроков. Уволить Нойхольда за одну ночь, не найдя ему замену, не сработает без ущерба для сборной. Потому что он является первым контактным лицом по всем вопросам, которые у нас возникают. Если вы решили, что Бернхарда Нойхольда больше нет, то в тот же день ему должна быть найдена равноценная или лучшая замена", - цитирует Ральфа Рангника Kleine Zeitung.

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Источник:
Kleine Zeitung
Опубликовал: Александр Гресь
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